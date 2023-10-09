اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس لطيف في اول الليل ومائل للبرودة في آخره علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الاثنين شبورة مائية على بعد الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس، وقد تكون خفيفه علي مناطق من جنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 22 درجة،وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 36 للعظمى 26 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 21 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 25 درجة .