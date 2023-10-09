رئيسة تنزانيا تبحث مع نظيرتها الهندية العلاقات بين البلدين

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن زيارة الرئيسة التنزانية سامية حسن للهند التي بدأتها الأحد ستساعد على تنشيط وتعزيز العلاقات التاريخية والودية بين الهند وتنزانيا.

وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته - بأن الرئيسة التنزانية ستجتمع الاثنين مع الرئيسة الهندية دروبادى مورمو ومع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأنها ستجرى حوارًا ثنائيا تفصيليا مع رئيس الوزراء، وأن الرئيسة دروبادى ستقيم مأدبة رسمية تكريما لها بمناسبة هذه الزيارة.

وجاء فى البيان " أن الرئيسة التنزانية ستشارك يوم العاشر من أكتوبر فى منتدى لرجال الأعمال والاستثمار فى نيودلهى، وأنها ستغادر الهند يوم 11 أكتوبر " ولفت البيان إلى أن هذه تعتبر أول زيارة رئاسية من تنزانيا للهند منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى أن هذه تعتبر أول زيارة تقوم بها الرئيسة التنزانية للهند منذ توليها منصبها، وأكد فى تدوينة له على منصة / إكس - تويتر سابقا / أن هذه الزيارة ستعطى دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.

تجدر الاشارة إلى أن وزير الشئون الخارجية التنزانى جانيوارى يوسف ماكامبا كان قد صرح أمس بأنه سيتم خلال هذه الزيارة رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة تستند إلى أربع دعائم تتمثل فى التعاون التنموى والأمن البحرى والتعاون فى مجال الدفاع والاستثمار.