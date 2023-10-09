"المقاومة الفلسطينية" تقصف مطار بن جوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية ردا على قصف غزة

قال مراسل "روسيا اليوم" إن "المقاومة الفلسطينية" قصفت مطار بن غوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل المتواصل للبيوت المدنية في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن انفجارات عنيفة هزت تل أبيب.

وأشارت إلى صفارات الإنذار دوت في جميع المدن الفلسطينية وعلى رأسها تل أبيب.

كما ذكرت وسائل الإعلام أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان ردا على استهداف البيوت الآمنة في غزة، موضحة أن الصواريخ سقطت بشكل مباشر في عسقلان.

وأفادت بأن "المقاومة الفلسطينية" وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان بـ100 صاروخ ضمن معركة "طوفان الأقصى".