مليار و600 مليون جنيه لتطوير وتحديث وتوسعات شبكات كهرباء جنوب القاهرة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أنه يجرى حاليا استكمال تنفيذ أعمال ومشروعات باستثمار حوالى 2،661 مليارجنيه لدعم التغذية الكهربائية بمناطق جنوب القاهرة بالإضافة للمشاركة بدور فعال فى المشروعات القومية بعدد 30 مشروعا وتنفيذ برنامج لتركيب العدادات الكودية لجميع الوحدات التى تقدمت بطلبات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حقوق الدولة وأنه تم توفير العدادات المطلوبة لذلك واتخاذ الإجراءات لدعم شبكات الكهرباء بالمناطق التى تتركز فيها الأعداد الأكبر لطلبات المواطنين.

"بدء الجمعيات العامة لشركات الكهرباء"

أوضح مصدر مسؤول بوزاره الكهرباء عن بدء اجتماعات الجمعيات العامة لشركات إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء لاعتماد الحسابات الختامية لنشاط هذه الشركات الستة عشر وإقرار الحوافز والعلاوات التشجعية للعاملين، ويرأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للكهرباء عقب انتهاء أعمال جمعيات الشركات التابعة.

وأكدت الشركه القابضة للكهرباء مؤشرات الأداء وبرامج العمل الجارية لرفع كفاءة الشبكة تحسين مستوى الأداء وتقليل فترات إنقطاع التيار، وأوضحت القابضة للكهرباء أن قطاع الكهرباء يدرس تنفيذ مشروعين للتحكم فى شبكات الجهد المتوسط بمنطقتى الدقى ومدينة 6 اكتوبر بتكلفة 2 مليار جنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقيادة السياسية لدعم الشبكة القومية للكهرباء والوصول بكفاءة التغذية واستقرار التيار للمعدلات العالمية وان القطاع خصص مليار و600 مليون جنية لتطوير وتحديث وتوسعات شبكات كهرباء جنوب القاهرة خلال العام المالى الحالى للوصول إلى افضل المعدلات لاستقرار التيار وخفض الفقد بنسبة 6 % عن المعدلات الحالية وزيادة المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والاستراتججية للدولة.

“مشروعات تأهيل الشبكة للعدادات الذكية”

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، بانه تم من خلال الخطة الاستثمارية الأخيرة إنفاق أكثر من 352 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات، مشروعات تأهيل الشبكة للعدادات الذكية والتحكمات الآلية ضمن الاستثمارات المخصصة لتطوير وتحديث شبكات مناطق جنوب القاهرة وريف الجيزة البالغة 680 مليون جنية مشيرا الى تركيب حوالى 850 الف عداد كودى وجارى استكمال تركيب حوالى 200 الف لتلبية كافة الطلبات التى تلقتها الوزارة بمناطق جنوب القاهرة وسيتم تركيب عدادات ذكية لاول مرة لكبار المشتركين والمصالح الحكومية ودور العبادة لضبط الفقد وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك ضمن مشروع لتركيب 530 الف عداد على مستوى الجمهورية منها 111 الف عداد بمناطق جنوب القاهرة والجيزة.

واستعرض رئيس الشركة الأعمال التى تقوم بها لتلبية متطلبات المشروعات القومية خاصة المونوريل والقطار الكهربائى السريع، تطوير شارع الخمسين والقطامية وزهراء المعادى، توسعة الطريق الدائرى، محور ياسر رزق ، تطوير بالمقطم شارع 9، تطوير شارع صالح سالم من محور جيهان السادات حتى طريق القطامية ومحور السكة الحديد شارع الجزائر، محور حسب الله الكفراوى، تطوير كورنيش المقطم، محور ترعة الزمر، محور عمرو بن العاص، تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، توسعات طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى وتوسعات الطريق الموازى لمحور 26 يوليو، نقل المياه من المصدر الشرقى إلى مستقبل مصر، تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش، قاعدة غرب القاهرة، تأهيل الترع، نفق سيارات طريق الصعيد الحر، تغطية مصرف ناهيا

أوضح المهندس مدحت فودة ان شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تخدم محافظتى القاهرة والجيز ة ويبلغ عـــــدد المشـــتــركين بها حوالى 6،3 مليون منهم 4،56 مليون مشترك عدادات عادية، و1،68 مليون مشترك عدادات مسبقة الدفع، 7،44 ألف مشترك عدادات ذكية ويبلغ عــدد قطاعات الشبكات 8 قطاعات وعدد قطاعات التحكمات 3 قطاعات وتضم مهمات تشمل 477 موزع و23762 محولات سعة 16462 م.ف.أ و 28528 كم كابلات جهد متوسط ومن المستهدف تركيب عدد (459 ) ألف عداد مسبوق الدفع تم تركيب حتى الآن عدد (114) ألف عداد بنسبة تنفيذ بلغت حوالى 25%.