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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يقرر خوض مران خفيف فور وصل بعثة الفراعنة إلى الإمارات

فيتوريا
فيتوريا
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قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خوض تدريب خفيف للاعبي المنتخب فور وصول بعثة الفراعنة إلى الإمارات مساء اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر وديا.
يأتي ذلك تجنبا للإرهاق بسبب السفر الذي يستغرق عدة ساعات بجانب التدريبات والمباريات التي يخوضها اللاعبين مع فرقهم بداية من انطلاق كافة الدوريات المحلية والدولية.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
أحمد نبيل كوكا 
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفى محمد 
مروان حمدي

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البرتغالي روي فيتوريا المنتخب الوطني معسكر اكتوبر
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