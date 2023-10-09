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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يعود لسكة الانتصارات من بوابة رين في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ورين
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بعد التعادل في الجولة الماضية بالدوري والخسارة في دوري أبطال أوروبا، عاد فريق باريس سان جيرمان لسكة الانتصارات، بالفوز على مضيفه رين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي.

وافتتح الفريق الباريسي أهداف اللقاء عن طريق فيتور فيريرا في الدقيقة 32، وتمكن أشرف حكيمي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

ونجح ريم في تسجيل هدف عن طريق أمين جويري في الدقيقة 56، ولكن راندال كولو مواني قتل المباراة بتسجيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 58.

وبهذا الفوز،  رفع رصيد باريس سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة ليحتل  المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، في حين تجمد رصيد رين عند 11 نقطة في المركز الثامن.
 

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باريس سان جيرمان رين الدوري الفرنسي
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