نابولي يواصل ترنحه بثلاثية من فيورنتينا في الدوري الإيطالي

خسر فريق نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، من نظيره فيورنتينا، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي "سيريا آ".

افتتح فيورنتينا أهداف المباراة مبكرا عن طريق جوسيب بريكالو في الدقيقة 7 وقبل نهاية الشوط الأول، حصل نابولي على ركلة جزاء سجل منها فيكتور أوسيمين هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفي الدقيقة 63، نجح فيورنتينا في تسجيل هدف التقدم الثاني عن طريق جياموكو بونافينتورا. وقبل نهاية المباراة، أضاف نيكولاس جونزاليس الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذه النتيجة، يرتقي فيورنتينا للمركز الرابع برصيد 17 نقطة، في حين تتوقف نقاط نابولي عند 14 نقطة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي.