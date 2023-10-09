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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة ينجو من كمين غرناطة ويخسر نقطتين في الدوري الإسباني

برشلونة وغرناطة
برشلونة وغرناطة
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نجا فريق برشلونة من خسارة مذلة، كاد يتعرض لها من مضيفه غرناطة، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقدم غرناطة عن طريق ريان زاراجوزا الذي سجل هدفين في الدقائق 1 و29، بينما قلص لامين يامال الفارق لبرشلونة في الدقيقة 45، وأتى هدف التعادل للبلاوجرانا عبر سيرجي روبيرتو في الدقيقة 86.

ورغم التعادل، احتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، حيث سجل 21 هدفا واستقبل 10.

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برشلونة الدوري الإسباني غرناطة
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