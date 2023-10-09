أبو العلا: جاهزية عمر مرموش وأحمد سامي وانضمامهما لمعسكر المنتخب

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، جاهزية الثنائي عمر مرموش لاعب فرانكفورت الالماني، وأحمد سامي لاعب بيراميدز وانضمامهم لمعسكر المنتخب الاول الذي يستعد لمواجهة زامبيا ر الجزائر يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري بدولة الإمارات.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الاهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

تقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد اصابة إمام عاشور، لصفوف المنتخب الذي يتوجه صباح الاثنين للإمارات لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري والمقرر اقامتهما باستاد هزاع بن زايد.