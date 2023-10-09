دار الأوبرا المصرية تحتفل بالعيد الـ35 لافتتاحها.. صور

احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالعيد ال35 لافتتاحها، حيث أقامت 3 عروض متنوعة على مسارحها الكبير، والصغير، والجمهورية.

فعلى المسرح الكبير وبحضور خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من سفراء الدول والدبلوماسيين، تم تقديم العرض المسرحى الدرامى الاستعراضى "بيبرس الأسطورة" بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس واقيم بالتعاون مع كل من سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا.

وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية: يسعدنا اليوم مشاركة مجموعة من المبدعين بجمهورية كازاخستان للاحتفال معنا بالعيد 35 لافتتاح دار الأوبرا المصرية مما يؤكد قوة ومتانة الروابط والعلاقات بين الدولتين الصديقتين "مصر وكازاخستان".

وأضاف داغر، أنه اليوم نحتفى بذكرى مرور 800 عام على ميلاد أحد أبطال التاريخ السلطان ركن الدين الظاهر بيبرس البندقدارى قاهر المغول في معركة عين جالوت من خلال عرض مسرحى درامى استعراضى يروى سيرته ويعكس ثراء وتنوع الفنون والثقافة فى الدولة الصديقة والذى يعد نتاج حضارة ممتدة منذ قرون، وتقدم بالتهنئة لكل مبدعى مصر وفنانى الأوبرا وجميع العاملين بها بمناسبة عيدها ال 35.

كما توجه بتحية شكر وتقدير لكل من ساهم فى اقامة وتنظيم عرض الظاهر بيبرس.

من جهته وجه خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، الشكر للحضور وللفنانين القائمين على العرض المسرحي، موجها التهنئة لرئيس دار الأوبرا المصرية وللعاملين بها بمناسبة الاحتفال بعيدها ال35، وتحدث عن افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، مشيدا بترميمه وبالفعاليات التى تضمنها اليوم الثقافي لكازاخستان بمصر.

العرض قدمته فرقة مسرح الدراما الكازاخى الأكاديمى "ماخامبيت" ومن تأليف رحيمجان أوتربايف، وإخراج مؤرخان على تومانوف وجانات تلتايف وديكورات لتيميربك موختاروف، وتناول سيرة السلطان الظاهر بيبرس وأحلامه التى نجح فى تحقيق بعضها.

وعلى المسرح الصغير، وبالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، عرضت ثلاثة أفلام وثائقية من صناعة مهرجان نارا اليابانى الدولى للفيلم هم اينورى، فانتازيا منتصف الصيف، ذئاب الشرق وتم انتاجها بهدف القاء الضوء على معالم مدينة نارا التى تعد احد اجمل المناطق فى اليابان وسعيا لابراز جمالها وطبيعتها وتعريف العالم بثراءها وتنوع الثقافة فى مجتمعها.

كما شهد مسرح الجمهورية حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى تضمن مختارات من عيون الطرب أداها كل من المطربين: نهاد فتحي، وأميرة أحمد، وزينب بركات، وتامر عبد النبي، ومصطفى النجدي، وإسلام رفعت.