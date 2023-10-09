منتخب الناشئات يهزم ساو تومي بسباعية

حقق منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما بقيادة محمد كمال، فوزا كبيرا علي نظيره ساو تومي بسبعة أهداف نظيفة، في ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.

وحرص كلا من عامر حسين ودينا الرفاعي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة على التواجد مع الفريق أثناء خوض المباراة.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

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