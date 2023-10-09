اليوم.. بعثة المنتخب تطير للإمارات استعدادا لانطلاق معسكرهم

تطير بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى الإمارات، اليوم الإثنين؛ استعدادًا لانطلاق معسكرهم والذي يتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات، في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

احمد كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفى محمد

مروان حمدي

يذكر أن فيتوريا قد استبدل احمد كوكا لاعب الأهلي بإمام عاشور، بعد تعرضة للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي أمس بالدوري.