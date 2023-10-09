روبي تدعم طوفان الأقصى: "اللهم كُن عونًا لأهلنا في فلسطين"

نشرت الفنانة روبي، صورة جديدة، حيث قد أعربت عن دعمها للشعب الفلسطيني بعد المعارك الدامية التي يواجهها الشعب في تلك الأيام العصيبة، بعد العملية العسكرية التي نفذتها قوات حماس ضد قوات الاحتلال، التي أطلقت عليها اسم طوفان الأقصى.

حيث شاركت الفنانة روبي جمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث كانت الصورة التي نشرتها تحتوي على المسجد الأقصى وبجواره العلم الفلسطيني وتحتوي على دعاء «اللهم كُن عونًا لأهلنا في فلسطين»..، وقد علقت على الصورة قائلة:" هدية عيد ميلادي كده وصلت".

ويذكر أن أخر عمل ظهرت فيه الفنانة روبي كان من خلال مسلسل" جروب الماميز"، الذي تم عرضه 2023، العمل تدور قصته في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط، الفيلم يشاركها بطولته الفنانة يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت، هنا زهران، محمود حافظ، ليلي عز العرب و أحمد فهيم، الفيلم من تأليف إيهاب نبيل، ومن إخراج عمرو صلاح