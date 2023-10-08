استهداف نقاط عسكرية إسرائيلية في طولكرم ونابلس

أفادت قناة "الغد" في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها بأن 4 عمليات إطلاق نار استهدفت نقاطا عسكرية إسرائيلية في طولكرم ونابلس.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" منذ قليل، أن عددًا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بجروح، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في عدة مناطق بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من العائلات في حي القرمي بالبلدة القديمة في القدس، ما تسبب بإصابة عدد من الشبان، فيما أصيب آخرون برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة العيسوية، شمال القدس، نقلوا إثرها إلى المستشفى.

كما اندلعت مواجهات في بلدة بيت حنينا شمال القدس، أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، فيما اندلعت مواجهات أخرى في جبل المكبر، وصور باهر، والطور، بالقدس المحتلة.