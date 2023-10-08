العاهل الأردني لرئيس وزراء كندا: نحذر من التداعيات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة بأكملها

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أمن المنطقة بأكملها.

وأكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددا على أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولفت الملك عبد الله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الأردن وكندا لتكثيف الجهود لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.