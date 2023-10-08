ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني لعباس: لا سلام ولا استقرار دون حل شامل للقضية الفلسطينية

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الملك عبد الله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود عربيا وإقليميا ودوليا لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، والدفع نحو ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

 

ads
الأردن الملك عبد الله الثاني محمود عباس
ads