شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في احتفالية، اليوم الأحد، فى ختام بطولة العلمين للروبوتات في نسختها الثانية (Alamein Robotics Championship، والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة مع مؤسسات وجامعات مصرية وإقليمية عريقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور علي ابو زنجال، نائب رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الأساتذة والباحثين والفرق المشاركة

حيث تنظم المسابقة للمرة الأولى كبطولة عالمية على أرض مصر بمدينة العلمين الجديدة.



وفي كلمته أبدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية الكبيرة، مشيدا باختيار مدينة العلمين الجديدة لإقامة البطولة عليها، حيث تضاهى مدينة العلمين الجديدة أعظم المدن العالمية مدينة الجيل الرابع الصديقة للبيئة التى يتحقق على أرضها تنمية متكاملة ومتنوعة الأنشطة وفى كافة المجالات السياحية والصناعية والتجارية والتعليمية والزراعية والسكنية وغيرها، ومزار سياحى عالمى طوال العام وليس موسم الصيف فقط.



وأشار محافظ مطروح أن ذلك يأتى بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة البناء ومؤسس الجمهورية الجديدة، والاهتمام بتنمية منطقة الساحل الشمالى ومطروح بما تزخر به من إمكانيات وموارد تنموية متعددة، وبالتوازى مع ما نشهده من بناء وتنمية في كافة ربوع الوطن، والاهتمام ببناء الإنسان المصرى والاهتمام بالنشء ورعايته علميا و فكريا لتنمية القدرة على الابتكار والإبداع ورعايته اجتماعيا واقتصاديا بما يتواكب مع ما تقيمه الدولة من مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة، وعجلة تنمية لاتتوقف فى كل المجالات من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة تليق بالإنسان المصرى وبدولتنا العريقة.

محافظ مطروح يشارك في ختام بطولة العلمين الدولية للروبوتات

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