استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال شرق وجنوب الضفة الغربية

استُشهد مساء اليوم الأحد، شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا شرق الضفة الغربية المُحتلة.

وقال مدير مستشفى "أريحا" الحكومي ناصر عناني في إفادة صحفية إن الشاب عبد الحليم إبراهيم أبو اسنينة (24 عاما) الذي وصل إلى مستشفى أريحا، إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، خلال مواجهات عند الحاجز الشمالي للمدينة، استشهد.

وكانت مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في "أريحا" عند المدخلين الجنوبي قرب مُخيم عقبة جبر، والشمالي قرب مخيم عين السلطان.

وفي مدينة الخليل الجنوبية، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال، كما أصيب آخرون بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم العروب شمالا.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال والقناصة الرصاص الحي صوب المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح مدير عام مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي، أن ثلاثة شبان أُدخلوا إلى مستشفى عالية الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص في الأطراف، ووُصفت حالتهم بالمستقرة، كما تم تقديم العلاج إلى شاب آخر بعد تعرضه للضرب من قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، قامت قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مخيم العروب، بإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عزاء الشهيد أحمد العواودة في بلدة دير سامت غرب الخليل، واعتدت على المواطنين وصادرت العلم الفلسطيني.