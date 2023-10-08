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الأحد 08 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني ورئيس الإمارات يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في غزة

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد
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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها، وأهمية دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضبط النفس.

وشدد الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد، مؤكدا أهمية العمل معا من أجل تفادي تفاقم الأوضاع للحول دون حصول تداعيات خطيرة على جهود تحقيق التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها.

وتطرق الاتصال إلى الجهود المبذولة في التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.

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الأردن الملك عبد الله الثاني محمد بن زايد آل نهيان
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