إسرائيل: أكثر من 100 رهينة لدى المقاومة في قطاع غزة

أكدت إسرائيل، مساء الأحد، أن عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة يتجاوز الـ 100 رهينة.

جاء ذلك في إفادة صحفية مُقتضبة للمكتب الصحفي الإسرائيلي التابع لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان فصائل المقاومة الفلسطينية قد بدأت صباح أمس السبت ما أطلق عليه الجناح العسكري لحركة حماس "طوفان القدس" وهو ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 600 إسرائيلي حتى الآن، وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

وقالت حماس، إن "طوفان القدس" جاء نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين في سجونه.