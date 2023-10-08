طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في رفح

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عدة أهداف داخل قطاع غزة، إذ دمرت منزلا لعائلة أبو النجا وسط رفح جنوب القطاع، وأطلقت عدة صواريخ شرق مدينة غزة، إضافة إلى استهداف أراض زراعية فارغة ببلدة القرارة، جنوب القطاع.

وأكد شهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو النجا في مخيم الشابورة، دون أن يبلغ عن إصابات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وفي السياق ذاته، تعرضت عدة مناطق للقصف الإسرائيلي، إذ تعرضت منطقة الكيبوتسات شرق غزة للقصف إضافة لتعرض منازل المواطنين لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على السياج الفاصل شرق غزة.