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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اختيار المهندس أشرف حلمي مديرًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران

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أقر المكتب التنفيذي لحملة فريد زهران، المرشح لرئاسة الجمهورية في اجتماع مشترك بين ممثلي حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، اختيار المهندس أشرف حلمي، منسقا للمكتب التنفيذي ومديرا للحملة، والأستاذ عبد العزيز الشناوي، مقررا للمكتب التنفيذي ونائبا لمدير الحملة.

وأقر اجتماع المكتب التنفيذي، اختيار المتحدثين الرسميين باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وهما: النائبة أميرة صابر، والدكتور معتز الشناوي.

كما اختارت حملة المرشح فريد زهران كلًا من د أحمد علاء فايد، و الأستاذ خالد داوود متحدثين إعلاميين.

وفي وقت سابق اختارت الحملة الدكتور محمد سالم مساعدًا للمرشح الرئاسي فريد زهران للشؤون السياسية

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