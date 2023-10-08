بحرية الاحتلال تقصف شاطئ بحر غزة مُجددًا وارتفاع ضحايا القطاع إلى 370 شهيدًا

جددت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قصف شاطئ بحر مدينة غزة.

وأمكن سماع دوي انفجارات ناجمة عن قصف بحرية الاحتلال لشاطئ مدينة غزة، بعشرات القذائف الصاروخية، ما تسبب بحالة من الخوف في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال والنساء.

وأعلنت مُستشفيات القطاع ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني، إلى 370 شهيدًا، وإصابة 2200 آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بالقطاع باستشهاد 138 مواطنًا فلسطينيًا منذ فجر اليوم بينهم أطفال رضع ونساء وكبار في السن، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي بنزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف مُحافظات القطاع، ودمار كلي في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هُدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن.