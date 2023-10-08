تعرف على مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن مدة غياب إمام عاشور بعد اصابته التي تعرض لها أمام الإسماعيلي.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، معاناته من كدمة في القدم، بعد إصابته في مباراة الأهلي والإسماعيلي.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية، إن إمام عاشور سوف يغيب لمدة عشرة أيام عن التدريبات ويتغيب ايضا عن معسكر المنتخب الوطني المقبل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثية مقابل هدف، على حساب نادي الإسماعيلي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء الهدف الأول عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 25، وأضاف الأهلي الهدف الثاني لحسين الشحات في الدقيقة 40، وسجل الهدف الثالث بيرسي تاو في الدقيقة 65، ومع الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل الإسماعيلي هدفه الوحيد في المباراة.