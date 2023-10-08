روما يسحق كالياري برباعية في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوزا عريضا على مضيفه كالياري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سردينيا أرينا"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الايطالي.

أحرز أهداف روما كل من حسام عوار روميلو لوكاكو هدفين، وأندريا بيلوتي في الدقائق 19، 20، 51، و59 على الترتيب، فيما سجل كالياري هدفا شرفيا عن طريق ناهيتان نانديز في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء تعرض الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم روما، لإصابة قوية في المباراة بعدما تدخل ماتيو براتي بشكل قوي عليه في الدقيقة 37، وسقط الأرجنتيني أرضًا ممسكًا بركبته اليسرى، وبكى لحظة استبداله وترك الملعب وهو يعرج دون مساعد من الطاقم الطبي، وحل أندريا بيلوتي بدلًا منه.

وبهذا الفوز، احتل فريق روما المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة بينما تواجد كالياري في قاع الترتيب برصيد نقطتين.

