استقبال رسمي لمنتخب كرة القدم للصم بعد حصوله على رابع العالم

وصلت مساء اليوم إلى مطار القاهره بعثة المنتخب القومى لكرة القدم للصم والتى شاركت فى كأس العالم لكرة القدم بماليزيا واحرزت المركز الرابع فى البطولة التى شارك فيها منتخبات 19 دولة .

وكان فى استقبال البعثة بالمطار الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة نائبا عن الوزير ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية والكابتن عماد رمضان امين صندوق اللجنه البارالمبية ..

وحصل المنتخب القومى لكرة القدم للصم على المركز الرابع بعد هزيمته بصعوبه من منتخب السنغال بنتيجة 1/2 فى كأس العالم لكرة القدم للصم والتى تقام فى ماليزيا

ولعب المنتخب اليوم بتشكيل مكون من

صابر جمال فى حراسة المرمى

ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد وعبد الله موسى وماهر عبد المطلب وعمرو الشربينى والسيد شوقى وماهر الجوهرى واسماعيل محمد ومحمد محمود .

وقدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية التهنئة على المستوى الذى ظهر به طوال مسيرته فى المونديال لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى .

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن المنتخب ظهر بشكل ممتاز خلال مسيرته فى المونديال بالرغم من اللعب كل 48 ساعه وهو ما ظهر على اللاعبين من إرهاق واهتزاز مستوى فى بعض اوقات المباراه .الا أن اللاعبون أثبتوا أنهم رجال أدوا ما عليهم فى أكبر بطولات العالم للصم

وأضاف الدكتور حسام بأنه سعيد بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبوا المنتخب القومى للصم. واللجنه البارالمبية تثق في قدرتهم على التحدى ورفع اسم مصر على منصات التتويج خلال المرحلة القادمه .