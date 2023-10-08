نيران السبلايز تكوي جيوب المصريين.. غلاء الأدوات المدرسية يفاقم معاناة أولياء الأمور.. ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج أبرز الأسباب.. والأمهات يلجأن لحلول غير تقليدية

يعد غلاء أسعار الأدوات المدرسية مشكلة تواجه الأسر المصرية كل عام، حيث تشكل أسعار الأدوات المدرسية عبئًا ماليًا كبيرًا عليها، ويؤثر ذلك في قدرة الأسر على توفير احتياجات أطفالها التعليمية، وتعاني الأسر المصرية من تلك الطلبات المدرسية، لكنها مجبرة على شرائها، ومن ثمَّ يضطرون إلى خفض ميزانياتهم أو اقتراض المال من أجل توفير احتياجات أطفالهن.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، قال بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية لـ"البوابة نيوز": هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، منها:

أولًا: ارتفاع أسعار المواد الخام: تعتمد صناعة الأدوات المدرسية على العديد من المواد الخام، مثل الورق والبلاستيك والحديد، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

ثانيًا: ارتفاع تكاليف الإنتاج: ترتفع تكاليف الإنتاج بشكل مستمر، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة والنقل وغيرها.

ثالثًا: ارتفاع أسعار الجمارك: تفرض الحكومة المصرية رسومًا جمركية على بعض أنواع الأدوات المدرسية، مما يزيد من أسعارها.

شكاوى الأسر المصرية من الطلبات المدرسية

تقول " ى. ع.م " إحدى أولياء الأمور: ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية جعلنا نعاني والأسر كلها تشترى ما يطلب منها؛ لأن عليه درجات أعمال سنة، لكنا نعانى بصدق من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بشكل كبير، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا علينا.

فيما تقول " و. د.ا " إحدى أولياء الأمور: زيادة عدد الطلبات المدرسية غير منطقى ويتضمن السبلاى الطلبات المدرسية العديد من الأدوات المكتبية، والتي قد تكون غير ضرورية في بعض الأحيان ولكننا نشتريها لكى لا يظهر أبناؤنا أقل من زملائهم ومن ثم يحصلون على درجات أعمال السنة.

بينما تقول "م. ه. ك " إحدى أولياء الأمور: عدم وجود تنسيق بين المدارس واضح والدليل ان الطلبات تختلف من مدرسة إلى أخرى، مما يسبب إرباكًا للأسرة وتساؤلات من وضع هذه الطلبات ولماذا وربط أعمال السنة بإحضار الطلبات غريب ولماذا نعطيها للمدرسة ولا تظل فى حوزة الطالب؟ كلها أسئلة نحتاج إلى إجابة عنها نحن أولياء الأمور من المسئولين.

حلول لخفض أسعار الأدوات المدرسية

يقول الخبير الاقنصادى دكتور عبد المنعم السيد لـ"البوابة نيوز": هذه حلول لخفض أسعار الأدوات المدرسية:

أولا.. دعم الإنتاج المحلي: يمكن للحكومة المصرية دعم الإنتاج المحلي للأدوات المدرسية، مما يساعد في خفض أسعارها.

ثانيا.. السيطرة على الأسعار: يمكن للحكومة المصرية فرض رقابة على أسعار الأدوات المدرسية، لمنع استغلال المستهلك.

ثالثا.. التوعية بأهمية توفير الأدوات المدرسية المستعملة: يمكن التوعية بأهمية توفير الأدوات المدرسية المستعملة، مما يساعد في تقليل النفايات وتوفير المال.

بعض الحلول التي يمكن للأمهات اتخاذها للتخفيف من عبء الطلبات المدرسية

ويضيف دكتور "السيد": بعض الحلول التي يمكن للأمهات اتخاذها للتخفيف من عبء الطلبات المدرسية:

أولًا: مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة: يمكن للأمهات مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة، لاختيار أفضل الأسعار.

ثانيا: شراء الأدوات المدرسية من المتاجر المخفضة: يمكن للأمهات شراء الأدوات المدرسية من المتاجر المخفضة، والتي تقدم أسعارًا أقل من المتاجر العادية.

ثالثا: التجميع مع الأمهات الأخريات: يمكن للأمهات التجميع مع الأمهات الأخريات، لشراء الأدوات المدرسية بكميات كبيرة، مما يوفر المال.

رابعا: توفير الأدوات المدرسية المستعملة: يمكن للأمهات توفير الأدوات المدرسية المستعملة لأطفالهن، مما يساعد في تقليل النفايات وتوفير المال.