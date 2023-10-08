ليون يواصل السقوط بالتعادل مع لوريان في الدوري الفرنسي

فشل فريق ليون في تحقيق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي، عقب تعادله، مساء اليوم الأحد، مع ضيفه لوريان بنتيجة 3-3، في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

ورغم مرور 8 جولات من الدوري الفرنسي حتى الآن، إلا أن ليون لم يتمكن من تحقيق أي فوز بالمسابقة، فتعادل 3 مرات، وتلقى 5 هزائم.

وتقدم لوريان بهدف في الدقيقة 16 عبر اللاعب إيلي جونيور كروبي، ثم رد ليون بإحراز ثلاثة أهداف متتالية عن طريق إيرنيست نواماه في الدقيقة 21، والكسندر لاكازيت "هدفين" في الدقيقتين 22 و41.

لكن فشل ليون في الحفاظ على تقدمه، وتلقى هدفين في الدقيقتين 54 و79 عبر إيلي جونيور كروبي مرة أخرى، ودارلين يونجوا.

وبهذا التعادل، يحتل ليون المركز السابع عشر في جدول الدوري الفرنسي "قبل الأخير" برصيد 3 نقاط، فيما يحتل لويان المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن الجولة ذاتها، تعادل فريق ستاد بريست صاحب المركز الثالث مع ضيفه تولوز صاحب المركز العاشر بنتيجة 1-1.

