بايرن ميونخ يكرم ضيافة فرايبورج بثلاثية في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفه فرايبورج، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

افتتح كينجسلي كومان أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء أرسلها في الزاوية البعيدة للمرمى، ثم أضاف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعدما أرسل هاري كين عرضية أرضية لم يجد صعوبة في تحويل الكرة للشباك.

وفي الدقيقة 85 أضاف كومان الهدف الثاني له والثالث لفريقه من مجهود فردي، إذ انطلق بالكرة على الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قبل أن يهيئها لنفسه مطلقا تسديدة يسارية، استقرت في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 17 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما توقف رصيد فرايبورج عند 10 نقاط في المركز الثامن.