القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 حتى الآن

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، عن وسائل إعلام عبرية، ارتفاع القتلى الإسرائيليين إلى 700 شخص، منذ بدء الهجوم الفلسطيني على المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت العمليات العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية والرد الإسرائيلي عليها سببا في أن المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب يهوي 6.7% عند الإغلاق ومؤشر البنوك يهبط 8.7% بعد يوم من هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

كما تسبب أيضا في إلغاء عدد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى تل أبيب، وإلغاء حجوزات الفنادق وهروب السياح، وإغلاق الشركات والمحال التجارية في إسرائيل وحتى الصيدليات، وانقطاع الكهرباء عن مستوطنات جنوب إسرائيل.