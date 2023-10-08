ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحاضر في مؤتمر الليتورجيا القبطية

قام الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، تحت رعاية الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، ومدير معهد مار مرقس للدراسات الليتورجية، بحضور المؤتمر الليتورجي الرابع بعنوان (دراسة في سر مسحة المرضى)، في دير السيدة العذراء مريم في جبل قسقام المعروف بالمحرق في أسيوط.

حيث ألقى عدد من المحاضرات الغنية مجموعة من المحاضرين المختصين تمثلت في الأنبا رافائيل، و الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق العامر، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، و الأب يسطس آفا مينا، المحاضر في المعهد، والأرشيدياكون رشدي واصف بهمان، رئيس قسم العبادة والليتورجيا في الكلية الإكليريكية في العباسية.

حيث قدم الأب الربان محاضرة غنية ضمن سلسلة محاضرات مختلفة عن سر المسحة في كل من الطقس القبطي والسرياني والبيزنطي.

وتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات الأخرى منها القداس الإلهي، وممارسة طقس سر مسحة المرضى في كنيسة الشهيد مار جرجس في الدير، وورش العمل اليومية.

كما أعرب الأب الربان عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الثمين، الذي ضم عدداً من الباحثين المهتمين بالدراسات الليتورجية العليا، مقدماً شكره العميق لرئيس ومجمع رهبان دير المحرق العامر على استضافته الكريمة، ومعبراً عن امتنانه لمدير المعهد وكل فريق عمله والقائمين عليه.