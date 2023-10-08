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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي والمستشار الألماني يتوافقان على أهمية العمل المكثف لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذاً في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كذلك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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الأمن والاستقرار الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الشرعية الدولية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
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