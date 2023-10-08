أرسنال يخطف فوزًا قاتلًا من مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

خطف فريق أرسنال، فوزا مثيرا من ضيفه مانشستر سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الإمارات إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السبلي، وولاحت فرص عديدة لكل الفريقين، ولكن لم تترجم إلى أهداف في ظل غياب بوكايو ساكا عن أرسنال وعدم ظهور إيرلينج هالاند بمستوى لائق مع مانشستر ستي.

وفي الشوط الثاني، أحرز جابرييل مارتينيلي هدفا قاتلا لفريق أرسنال في الدقيقة 87 لتنتهى المباراة بفوز المدفعجية.

وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ألكسندر زينشينكو – ويليام ساليبا – بن وايت – جابرييل.

خط الوسط: ديكلان ريس – مارتن أوديجارد – جورجينيو.

خط الهجوم: جابريل جيسوس – إدوارد نيكيتا – لياندرو تروسار.

بهذا الفوز، احتل أرسنال وصافة الدوري الإنجليزي متساويا مع المتصدر توتنهام بـ20 نقطة، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث.