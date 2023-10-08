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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أونروا: 73 ألف فلسطيني لجأوا للمدارس خوفًا من القصف الإسرائيلي

عدنان أبو حسنة المستشار
عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
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قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن قطاع غزة بدون عمليات عسكرية هو يعاني حصارا مشددا منذ أكثر من 15 عاما، وحركة الاستيراد والتصدير شبه معدومة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من غزة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البطالة تخطت 50% بين شباب غزة ونحو 80% بين النساء وهناك 90% مشاكل في الطاقة والمياه.

وأوضح أن أنروا استقبلت نحو 73 ألف لاجئ فلسطيني لجأوا إلى 64 مدرسة تابعة للأونروا خوفا من القصف الإسرائيلي، وهذا الرقم مرشح للزيادة مع زيادة العمليات والهجمات على القطاع، إضافة إلى استمرار نقص الأغذية والأدوية، وأنروا الآن ليس لديها القدرة المادية لاستيعاب هذا العدد من الاجئين في مدارسها لأنها مخصصة للدراسة فقط.

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عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قطاع غزة أنروا
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