بيرسي تاو يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى الإسماعيلي

عزز النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو تقدم الفريق الأول بالنادي الأهلي بالهدف الثالث في مرمى الإسماعيلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “برج العرب” بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

جاء هدف بيرسي تاو في الدقيقة 65 ليكون الهدف الثالث للاهلي والثاني للاعب الجنوب أفريقي شخصيا في المباراة، بعدما أحرز هدف التقدم في الديقية 23، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الديقية 38.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الإسماعيلي التي تجمعهما على ملعب برج العرب ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد هاشم وإياد العسقلاني

خط الوسط: محمد عبد السميع ومحمد مخلوف وعمر الساعي وياو أنور

خط الهجوم: وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي عودة المغربي رضا سليم بعد التعافي من الإصابة كما عاد أيضا خالد عبد الفتاح وشهدت القائمة استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة وصلاح محسن للإصابة.