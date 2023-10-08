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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلمانية: 85% من قدرات الإنسان تتكون في أول 1000 يوم في حياته

الدكتورة عبلة الألفي،
الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
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قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والمشرف العام على المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، إن مبادرة الـ1000 يوم الذهبية تضمن أول 1000 يوم في حياة الطفل، لافتة إلى أن هذه الأيام مسؤولة عن 85% من قدرات الإنسان الذهنية والجسمانية والعقلية والمجتمعية.

وأضافت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن 11% من الشعب المصري فقط هو يعلم أهمية أول 1000 يوم في حياة الطفل، مشيرة إلى أن هذه المدة من الضروري أن تشهد رعاية من حيث التغذية، والتربية الإيجابية.

ولفتت إلى أن هناك مشكلة في زيادة الولادة القيصرية والرعاية الأولية، ولذلك تم إطلاق مبادرة الـ1000 يوم من أجل رفع معدلات الولادة الطبيعية ورعاية حديثي الولادة، ورفع وعي الناس بكيفية التربية الإيجابية للأبناء.

 

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الدكتورة عبلة الألفي لجنة الصحة بمجلس النواب مبادرة الـ1000 يوم الذهبية الولادة القيصرية والرعاية الأولية
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