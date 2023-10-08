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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلمانية: مؤتمر "حكاية وطن" صدم أعداء مصر

الدكتورة عبلة الألفي،
الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
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قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والمشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، إن مؤتمر "حكاية وطن" أظهر الإنجازات التي تحققت في الـ9 سنوات خلال 3 أيام، وهذا صدم أعداء الدولة المصرية، مشيرة إلى أن أعداء الدولة لا يريدون للدولة المصرية أن تتقدم، لأن مصر تقع في موقع استراتيجي، وهي بمثابة الجائزة الكبرى.

وأضافت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن الرئيس السيسي رجل مخابرات عسكري محنك ومؤمن بالله من قلبه بصورة كبيرة، ولديه رؤية واسعة للأوضاع المصرية والمنطقة بشكل عام، ولا يخشى من أحد.

وأوضحت أن بيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان مصر مردود عليه بالكامل، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي طالب بالإفراج عن هشام قاسم المسجون في قضية سب وقذف لأحد زعماء المعارضة، وهذا يعني أن "قاسم" ليس سجينًا سياسيًا، ومطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عنه منتهى التجاوز في السيادة المصرية.

ولفتت إلى أن مصر أفرجت خلال الفترة الأخيرة عن 1600 سجين سياسي، ولا يمكن أن تفرج عن علاء عبد الفتاح لأن عليه الكثير من القضايا، والإفراج عنه سيجرح الشعب المصري، معقبة: "أي شخص متورط في دماء الشعب المصري لن يخرج من السجن، وهذا يأتي في إطار تطبيق حقوق الإنسان، أين حق من ماتوا؟، وحق من رُوعوا؟، من الممكن إخراج سجناء الرأي، لكن سجناء الدم لن يخرجوا من السجن".
 

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الدكتورة عبلة الألفي لجنة الصحة بمجلس النواب الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية السيسي
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