وزيرة البيئة تشكر مواطن بادر بإطفاء حريق للمخلفات في الشرقية

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها المفاجئة بمحافظات منظومة قش الأرز، بالتوجه الى محافظة الشرقية، لتفقد سير العمل بمحاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

واوضحت وزيرة البيئة في بيان لها مساء اليوم انه قد تفقدت الوزيرة عدد من المواقع بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث رصدت قيام أحد المواطنين بإطفاء حريق اشتعال ذاتي للمخلفات، وعلى الفور توقفت الوزيرة وقدمت جزيل الشكر له على مبادرته باطفاء الحريق ايمانا منه بالضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عنه على الصحة والبيئة.

ولفتت الوزيرة الى دور المواطنين في تيسير تنفيذ الاجراءات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال عدم حرق المخلفات الزراعية أو البلدية والتخلص منها بالطرق الآمنة، للاستفادة منها بدلا من التأثير السلبي لحرقها على البيئة والصحة، ونشر النماذج الايجابية بين المواطنين في التصدي للمخالفات البيئية التي تؤثر علينا جميعا دون تمييز.

وفي سياق متصل، تواصلت وزيرة البيئة مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للتنسيق لتيسير اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، ووجهت له الشكر على الدعم المقدم منه لتذليل العقبات والتحديات في تنفيذ المنظومة.