الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يكتفي بالتعادل مع أستون فيلا

تعادل أستون فيلا مع مضيفه وولفرهامبتون بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم وولفرهامبتون في الدقيقة 53 عن طريق هوانج هي تشان، وعدل أستون فيلا النتيجة في الدقيقة 55 عن طريق باو توريس، وتعرض ماريو ليمينا لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة 90.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن برايتون صاحب المركز السادس، بينما صار رصيد وولفرهامبتون 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه نيوكاسل بهدفين لكل منهما، وسجل هدفي نيوكاسل اللاعب أليكسندر إيساك في الدقيقتين 57 و62، بينما أحرز هدفي وست هام كلٌ من توماس سوسيك في الدقيقة الثامنة ومحمد قدوس بالدقيقة 89.

ورفع وست هام رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما صار رصيد نيوكاسل 13 نقطة في المركز الثامن.