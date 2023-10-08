حسين الشحات يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى الإسماعيلي

أضاف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني للفريق الاحمر في شباك الإسماعيلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “برج العرب” في الدوري الممتاز.

جاء هدف حسين الشحات في الدقيقة 38 من تمريره رائعة للاعب أحمد نبيل كوكا.

وكان بيرسي تاو أحرز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 22.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد هاشم وإياد العسقلاني

خط الوسط: محمد عبد السميع ومحمد مخلوف وعمر الساعي وياو أنور

خط الهجوم: وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي عودة المغربي رضا سليم بعد التعافي من الإصابة كما عاد أيضا خالد عبد الفتاح وشهدت القائمة استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة وصلاح محسن للإصابة.