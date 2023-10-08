صلاح رجل مباراة ليفربول وبرايتون

حصد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام برايتون، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتألق صلاح بشكل لافت مسجلًا هدفي ليفربول في الدقيقتين 40 و45 من ركلة جزاء.

رفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 144 هدفًا، معادلًا الرقم التهديفي للاعب الهولندي السابق روبن فان بيرسي، واحتل المركز الثالث عشر في قائمة أفضل هدافي البريميرليج على مر العصور.

وبذلك يكون صلاح قد سجل 144 هدفًا وصنع 68 هدفًا آخرين خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما رفع برايتون رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز السادس.