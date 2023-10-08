بسبب حرق القمامة.. المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل شاب بطلق ناري فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في منطقة المرج بالقاهرة، بالاشغال الشاقة لـ15 عامًا لكل منهما.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد ١٥ عامًا، لكل منهما، بتهمة القتل العمد وحيازة اسلحة نارية وترويع المواطنين.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهمين وهم "محمد، ع " ونجل شقيقه " ياسر، م" قتلوا جارهم المجني عليه "احمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد التعدي عليه، واصابته بطلق ناري خرطوش وادي بحياته.

وأضاف أمر الإحالة انه بسبب خلافات الجيرة مع المجني عليه بسبب تصاعد الادخنة نتيجة تنظيف الشارع من الاكياس، ما أسفر عن تعديهم عليه بالضرب حتى أُصيب، ثم قام أحدهم باطلاق عيار ناري من فرد خرطوش خاص به، ولفظ أنفاسه الأخيرة، كما جاء في التحقيقات.

وتبين من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، أنّه مُصاب بعدد من الضربات في مختلف أنحاء جسده، وبطلق ناري بمنطقة الصدر ما نتج عن ذلك مصرعه.

والدة الضحية: "حق أبني رجع.. والحكم مرضي لنا"

والتقي محرر البوابة نيوز في بداية الواقعة بوالدة الضحية التي اكدت بان نجلها الذي لم يكمل عامه السابع والعشرين من عمره، والذي كان يعمل "سباك"، ففي يوم الواقعة طلب منها زوجها مرافقته أسفل العقار للجلوس أمام المنزل بالشارع، وأثناء ذلك اختمرت في عقل زوجي أن يقوم بتنظيف الشارع من الأوراق والأكياس.

وقام بجمعها وأشعل بها النيران وأثناء ذلك حضر جارنا المدعو أبو أحمد برفقة نجله وأخبر زوجي بأنه يتضرر من تصاعد الأدخنة بسبب حرق المخلفات، وعلي الفور أحضر زوجي المياه وقام بإطفاء النيران.

عقب ذلك قام المتهم بالتعدي علي زوجي بألفاظ خارجة، وعندما بدأ زوجي في معاتبة والده تفاجأ بقيام المتهم أحمد، بالتعدي عليه بالضرب، وفور مشاهدة نجلي الضحية "عبده "لوالده يتم الاعتداء عليه من قبل المتهم ووالده، حاول أن يدافع عن والده ونشبت بينهما مشاجرة تطورت إلي تشابك بالأيدي.

وقام خلالها المتهم وعمه بالتعدي علي نجلي بعصا خشبية مما أدي إلي إصابته في الوجه، ولم يكتفوا بذلك بل قام المتهم برفقة والده ووالدته بالتعدي علي وعلى زوجي ونجلتي وإصابتي بعصا خشبية بالرأس

وأوضحت أن المتهم أحمد قام بإحضار سلاحا ناريا “فرد خرطوش” وأطلق عدة أعيرة نارية استقرت أحدها برأس نجلي وسقط علي الفور، وحاولت إنقاذه ونقله إلي المستشفى لكنه فارق الحياة.

وأشارت والدة الضحية إلى أنها كانت تقوم بالعطف علي أسرة المتهم، لكنهم قابلوا ذلك العطف، والإحسان إليهم بقتلهم لنجلي والتعدي علينا بالضرب، ولم تاخذهم شفقة ولا رحمة،

كانت منطقة المرج بالقاهرة قد شهدت جريمة قتل بشعة، عندما أقدم عاطل على إنهاء حياة شاب بطلق ناري بسبب خلافات نشبت بينهما على تصاعد الأدخنة نتيجة حريق القمامة بالشارع بدائرة القسم.

البداية بتلقي قسم شرطة المرج بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري خرطوش بالرأس، على يد أحد جيرانه بالمنطقة بسبب خلافات مشاجرة نشبت بينهما نتيجة تصاعد أدخنة حريق القمامة بالشارع.

أثناء معاتبة المتهم والد الضحية حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة وعقب تدخل الضحية للدفاع عن والده قام المتهم المدعو “احمد، م“ بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بفرد ”خرطوش” استقر احدها في رأس الضحية وسقط مغشياُ فى الأرض غارقا في دمائه.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم، والتحفظ على جثة الضحية بمشرحة المستشفى.. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.