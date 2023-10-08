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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو مازن يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

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أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع القيادي أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، وذلك لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة، في ظل استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي.

وجدد أبو مازن تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وحماية أبنائه من عدوان الاحتلال، مشددا على ضرورة توفير كل ما هو ممكن من احتياجات طبية وإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

وشدد الرئيس على ضرورة حماية الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

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