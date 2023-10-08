العاهل الأردني: الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم وسيستمر التصعيد الخطير في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال، اليوم الأحد، أهمية التنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي للعمل نحو وقف التصعيد، محذرا من التداعيات الخطيرة على جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة بأكملها.

وشدد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.