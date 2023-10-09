كثرة النساء وقلة الرجال من علامات الساعة.. أزهري يفجر مفاجأة

أكد الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، ومن علماء الأزهر الشريف، أن من علامات الساعة، هو كثرة النساء وقلة الرجال.

وأضاف عالم الأزهر خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أباح تعدد الزوجات، لأنه يعلم ما سيكون.

وأشار إلى أن الرسول قال إنه في وقت سيقل فيه عدد الرجال، ويكثر فيه عدد النساء، وأن هذا يعتبر حكمة واحدة، من حكم إباحة تعدد الزوجات.

ولفت إلي أن السيدة يحق لها أن تتزوج شخصا متزوجا، بدلا من مخالفة الشريعة، وارتكاب الفاحشة.