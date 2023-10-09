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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كثرة النساء وقلة الرجال من علامات الساعة.. أزهري يفجر مفاجأة

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي
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أكد الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، ومن علماء الأزهر الشريف، أن من علامات الساعة، هو كثرة النساء وقلة الرجال.
وأضاف عالم الأزهر خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أباح تعدد الزوجات، لأنه يعلم ما سيكون.  
وأشار إلى أن الرسول قال إنه في وقت سيقل فيه عدد الرجال، ويكثر فيه عدد النساء، وأن هذا يعتبر حكمة واحدة، من حكم إباحة تعدد الزوجات.
ولفت إلي أن السيدة يحق لها أن تتزوج شخصا متزوجا، بدلا من مخالفة الشريعة، وارتكاب الفاحشة.

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الدكتور محمد على الأزهر الشريف علامات الساعة
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