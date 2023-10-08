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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز حوارة

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أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات قرب حاجز حوارة، جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن طفلا يبلغ من العمر 13 عاما أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت قرب حاجز حوارة، نقل إثرها إلى المستشفى.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحرب علي غزة في سابقة هي الأولي من نوعها منذ زمن بعيد. 

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، الأحد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني، وقرر المصادقة على بند إعلان الحرب دون إجراء مشاورات.

وأجرى نتنياهو تقييما للأوضاع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، ورئيس أركان الجيش،و عدد من الوزراء والضباط.

وقال نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

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