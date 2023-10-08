قيادي بحركة فتح لـ"القاهرة الإخبارية": جميع الفصائل الفلسطينية موحدة حاليا

قال رأفت عليان القيادي بحركة فتح، إن إسرائيل ليست في حاجة لإعلان حالة الحرب، فهي معلنة حالة الحرب منذ سنوات، فحين تقصف منطقة لا تتعدى مساحتها كيلومترا واحدا أليست حرب؟.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تريد الآن أن ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني من طرف واحد، وبمجرد أن ترد المقاومة تعتبرها إسرائيل حربا.

وتابع: “هذا الأسلوب اعتدنا عليه من إسرائيل، ولم يتحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم إسرائيل، لكن بمجرد أن ترد المقاومة يتحرك المجتمع الدولي في صف إسرائيل وأجهزتها الأمنية وآلياتها العسكرية، وحذرنا أكثر من مرة من أن الوضع سوف ينفجر”.

وشدد على أن جميع الفصائل في غزة والضفة موحدة، وهناك غرفة عمليات مشتركة لكل الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، وأغلب الوجود العسكري لكل الفصائل في غزة، ومن بدأ الحرب هو الفصائل وهي من سينهيها وليس نتنياهو، ومن حق المقاومة أن تقول كلمتها.



