اقرأ غدا في "البوابة".. طوفان الأقصى.. مقتل 600 إسرائيلى وإصابة  2000..وتل أبيب تعلن حالة الحرب.. وتستعرض قوتها فى قتل المدنيين

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 07:33 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 9 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مقتل 2000 شخص فى زلزال عنيف يضرب أفغانستان

مصر تُعزى الشعب الأفغانى فى الضحايا

مصدر أمنى: مقتل سائحَين إسرائيليَين ومصرى برصاص شرطى بالإسكندرية

طوفان الأقصى.. مقتل 600 إسرائيلى وإصابة 2000..وتل أبيب تعلن حالة الحرب.. وتستعرض قوتها فى قتل المدنيين

فلسطين تطلب عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى

معهد دراسات أمريكى: روسيا تسعى لاستغلال الهجمات على إسرائيل لصالحها

الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 100 مليون دولار لمساعدة لاجئي أرمينيا