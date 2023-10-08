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الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. طوفان الأقصى.. مقتل 600 إسرائيلى وإصابة  2000..وتل أبيب تعلن حالة الحرب.. وتستعرض قوتها فى قتل المدنيين

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 9 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مقتل 2000 شخص فى زلزال عنيف يضرب أفغانستان

مصر تُعزى الشعب الأفغانى فى الضحايا 

مصدر أمنى: مقتل سائحَين إسرائيليَين ومصرى برصاص شرطى بالإسكندرية

طوفان الأقصى.. مقتل 600 إسرائيلى وإصابة  2000..وتل أبيب تعلن حالة الحرب.. وتستعرض قوتها فى قتل المدنيين

فلسطين تطلب عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى

معهد دراسات أمريكى: روسيا تسعى لاستغلال الهجمات على إسرائيل لصالحها

الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 100 مليون دولار لمساعدة لاجئي أرمينيا

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البوابة الامم المتحده مصر طوفان الأقصى الحرب
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