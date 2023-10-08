"الشعب الديمقراطي" عن بيان البرلمان الأوروبي: محاولة لوقف عجلة التنمية في مصر

قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن بيان البرلمان الأوروبي حول الأوضاع في مصر وعن الانتخابات الرئاسية يعتبر تدخلا سافرا في شؤون مصر الداخلية، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس من حقه أن يصدر بيانات ويتدخل في الشأن المصري، خاصة وأنه لا يعبر عن الشعب المصري.



وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعب المصري لم ينتخب البرلمان الأوروبي لكي يحصل على تفويض ويتحدث عن الشعب المصري، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي ترك مهامه الأساسية في الاهتمام بمشاكل أوروبا المختلفة، ويتحدث فيما لا يخصه ولا يعنيه في مصر.



ولفت إلى أن أوروبا تحاول عودة عصر الوصاية على مصر، ولكن هذا لن يحدث، فعجلة العصر لن تعود إلى الوراء، مشيرًا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي محاولة لإيقاف التقدم وعجلة التنمية في مصر، وتشويه صورة مصر والقيادة السياسية.

