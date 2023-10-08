صلاح يحقق أرقاما قياسية مثيرة أمام برايتون

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عددا من الأرقام القياسية خلال تعادل فريقه أمام برايتون، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدفين متتاليين لليفربول، في الدقيقة 40 و45 من ركلة جزاء، ليصل إلى 144 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز معادلًا بذلك الرقم التهديفي للنجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي، كما احتل المركز الثالث على قائمة أفضل هدافي البريميرليج على مر العصور.

كما قام صلاح بفض الاشتباك مع أسطورة ليفربول كيني دالجليش من حيث الأهداف المسجلة في شباك برايتون، حيث أصبح لديه 8 أهداف مقابل 6 أهداف لـ دالجليش.

ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات، فإن محمد صلاح قد وصل إلى مشاركة رقم 14 في مبارياته ضد برايتون في 13 مباراة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 6 آخرين. وبهذا التسجيل، يتساوى محمد صلاح مع مانشستر يونايتد كأكثر الفرق التي ساهم ضدها بأهداف في الدوري الإنجليزي.